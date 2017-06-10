T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da ek "kemer sıkma" önlemleri

Oylanan yasa tasarıları arasında, başta emeklilik maaşlarında artışların 2023'e kadar ertelenmesi olmak üzere mali düzenlemeler bulunuyor

10 Haziran 2017 01:59

Yunanistan'da üçüncü kurtarma paketi kapsamında ek "kemer sıkma" önlemlerini içeren torba yasa tasarısı Mecliste onaylandı.

Kreditörlerin talep ettiği önlemler, hükümet ortakları SYRIZA ve  Bağımsız Yunanlar'ın (ANEL) oylarıyla Meclisten geçti.
 
Yunan parlamentosundaki 300 milletvekilinden 237'sinin katıldığı  oylamada, tasarı 153 evet oyuyla kabul edildi. 84 milletvekili ise hayır oyu  kullandı.
 
Balıkçılık ile ilgili bir düzenlemeyle birlikte oylanan yasa  tasarıları arasında, başta emeklilik maaşlarında artışların 2023'e kadar  ertelenmesi olmak üzere mali düzenlemeler bulunuyor.
 

Ana muhalefetten erken seçim çağrısı
 

Öte yandan ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos  Miçotakis Mecliste yaptığı konuşmada hükümetin politikalarını eleştirerek erken  seçim çağrısında bulundu.
 
Mecliste tasarıya ilişkin tartışmalar devam ederken bir grup  gösterici, Meclisin bahçesine kasalar dolusu balık atarak ek önlemlere karşı  tepkilerini göstermişti.
 
Yunan hükümeti, mayıs ayında Meclisten geçirdiği yaklaşık 4,9 milyar  avroluk tasarruf sağlaması beklenen kemer sıkma önlemlerinin ardından kredi  diliminin serbest bırakılmasını bekliyordu. Ancak, 22 Mayıs'taki Avro Grubu  Toplantısı'nda yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşma  sağlanamamıştı.
 

15 Haziran önemli
 

Kurtarma paketi programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun  sürdürülebilir düzeye çekilmesini talep eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile  başta Almanya olmak üzere Avro Bölgesi ülkeleri arasında anlaşmazlık devam  ediyor.
 
Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yapılandırılması ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun  açılmasını talep ediyor.
 
Kreditörlere temmuzda 7 milyar avro geri ödemesi bulunan Yunanistan ve  kreditörler için 15 Haziran'daki toplantı büyük önem taşıyor.

ETİKETLER

yunanistankemer sıkmaekonomikriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24