Yunanistan'da ek "kemer sıkma" önlemleri

Yunanistan'da üçüncü kurtarma paketi kapsamında ek "kemer sıkma" önlemlerini içeren torba yasa tasarısı Mecliste onaylandı.

Kreditörlerin talep ettiği önlemler, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar'ın (ANEL) oylarıyla Meclisten geçti.



Yunan parlamentosundaki 300 milletvekilinden 237'sinin katıldığı oylamada, tasarı 153 evet oyuyla kabul edildi. 84 milletvekili ise hayır oyu kullandı.



Balıkçılık ile ilgili bir düzenlemeyle birlikte oylanan yasa tasarıları arasında, başta emeklilik maaşlarında artışların 2023'e kadar ertelenmesi olmak üzere mali düzenlemeler bulunuyor.



Ana muhalefetten erken seçim çağrısı



Öte yandan ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis Mecliste yaptığı konuşmada hükümetin politikalarını eleştirerek erken seçim çağrısında bulundu.



Mecliste tasarıya ilişkin tartışmalar devam ederken bir grup gösterici, Meclisin bahçesine kasalar dolusu balık atarak ek önlemlere karşı tepkilerini göstermişti.



Yunan hükümeti, mayıs ayında Meclisten geçirdiği yaklaşık 4,9 milyar avroluk tasarruf sağlaması beklenen kemer sıkma önlemlerinin ardından kredi diliminin serbest bırakılmasını bekliyordu. Ancak, 22 Mayıs'taki Avro Grubu Toplantısı'nda yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşma sağlanamamıştı.



15 Haziran önemli



Kurtarma paketi programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir düzeye çekilmesini talep eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başta Almanya olmak üzere Avro Bölgesi ülkeleri arasında anlaşmazlık devam ediyor.



Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yapılandırılması ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor.



Kreditörlere temmuzda 7 milyar avro geri ödemesi bulunan Yunanistan ve kreditörler için 15 Haziran'daki toplantı büyük önem taşıyor.