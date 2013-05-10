Yunanistan'da 'Drahmiye dönelim' partisi

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini savunan bir parti kuruldu.



"Drahmi-Beş Yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi" adı altında kurulan ve tüzüğü Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından onaylanan partinin ambleminde madeni 5 drahminin resmi bulunuyor.

Kurucuları arasında tanınmış gazeteci-yazar, üniversite profesörleri ve işadamlarının bulunduğu partiden yapılan açıklamada, temel hedefin, AB ve IMF temsilcileriyle mali yardım karşılığında imzalanan memorandumlar (yardım anlaşmaları) feshedilerek, ülkenin eski para birimi Drahmi'ye dönülmesinin sağlanması olduğu belirtildi.