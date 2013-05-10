T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da 'Drahmiye dönelim' partisi

Borç krizi nedeniyle ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan'da, ülkenin Euro'dan önceki para birimi olan Drahmi'ye dönülmesi gerektiğini savunan parti kuruldu

10 Mayıs 2013 11:55

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da eski para birimi Drahmi'ye dönülmesini savunan bir parti kuruldu.
 
"Drahmi-Beş Yıldızlı Yunan Demokratik Hareketi" adı altında kurulan ve tüzüğü Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından onaylanan partinin ambleminde madeni 5 drahminin resmi bulunuyor.

Kurucuları arasında tanınmış gazeteci-yazar, üniversite profesörleri ve işadamlarının bulunduğu partiden yapılan açıklamada, temel hedefin, AB ve IMF temsilcileriyle mali yardım karşılığında imzalanan memorandumlar (yardım anlaşmaları) feshedilerek, ülkenin eski para birimi Drahmi'ye dönülmesinin sağlanması olduğu belirtildi.

ETİKETLER

yunanistandrahmipartiekonomikriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24