-YUNANİSTAN'DA DOMUZ GRİBİ 52 CAN ALDI ATİNA (A.A) - 14.02.2011 - Yunanistan'da, yıl başından itibaren Domuz Gribi (A/H1N1) virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 52'ye ulaştığı bildirildi. Yunan medyası, ülke hastanelerinde 120 kişinin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğünü, bunlardan bazılarının durumlarının ise kritik olduğunu duyurdu. Öte yandan, Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın halka ''Tetikte olun ama paniklemeyin'' çağrısında bulunduğu kaydedilen haberlerde, domuz gribi vakalarında Şubat ayı sonuna kadar tırmanma beklendiği belirtildi. Haberlerde, Sağlık Bakanlığı'nın askeri hastaneler ile özel kliniklere hazırlıklı olmaları çağrısında bulunduğu, çocuklar ile ileri yaştakilerin ise aşılanmalarının önemine dikkat çekildiği vurgulandı.