Yunanistan’da din dersi, ‘tüm dinlerin öğretilmesi’ şeklinde değişiyor

Yunanistan Eğitim Bakanı Nikos Filis, parlamentoda yaptığı konuşmada bu yıldan itibaren bütün sınıflarda okutulan 'din dersi’nin yeni bir anlayış üzerinden uygulanmasının planlandığını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, “Bu ders dini telkin niyetinde değil, öğrencilerin bütün dünyada var olan dinleri ve tabii ki Ortodoks dinini tanımalarını hedeflemelidir. Etrafımızda var olan diğer ülkelerin, hatta ülkemizin içinde yaşayan insanların dinlerini öğrencilere öğretmemiz gerek. Umarım öğretim üyelerinin en kısa sürede bu doğrultuda hizmet vermelerini sağlamamız mümkün olur” diyen Eğitim Bakanı, bu konuyu Kilise çevreleri ve din adamlarıyla da görüştüğünü, onların önerilerini dikkatle dinlediğini, ancak son kararın devlete ait olduğunu vurguladı.