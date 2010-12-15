Yunanistan'da dev grev

T24 - Yunanistan’da ulaştırma sektöründe çalışan işçiler bugün de ülke çapında grev yapmaya hazırlanıyor. İşçiler hükümetin bütçe kısıntısı önlemlerini protesto ediyor.





Grevi düzenleyenlerin verdiği bilgiye göre ülkede trenler ve metro çalışmayacak, havaalanları, okullar, hastaneler ve hükümet binaları bir gün süreyle kapatılacak.



Parlamentonun onayladığı çalışma reformuna karşı olan otobüs şoförleriyse hafta başından beri grevde.

Yeni yasa devlete ait ulaştırma şirketlerinde maaşları azaltıyor ve sendikaların müzakere haklarını da zayıflatıyor.

Yunan hükümeti IMF ve AB’den Mayıs ayında 145 milyar dolarlık yardım kabul ettiğinden beri ülkede üst üste grevler düzenleniyor.

Ekonomik yardım Yunanistan’ı iflasın eşiğinden kurtardı ancak hükümetin aldığı önlemler nedeniyle harcamalar ve emeklilik ödemeleri azaltıldı.



