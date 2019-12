Yunanistan'da 'Derviş Paşa' korkusu

T24 - Tutuklanan IMF Başkanı Kahn’ın yerine Kemal Derviş’in geçmesi ihtimali, IMF gözetimindeki Yunanistan’da heyecan yarattı. Yunan basını “IMF için bir Paşa” başlıklı haberlerde, “Geleceğimize bir Türk karar verir mi?” diye soruyor.









Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş’in dünyanın önde gelen basın kuruluşları tarafından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı’nın güçlü adayları arasında gösterilmesi, Yunan basınını heyecanlandırdı.



Milliyet'ten Taki Berberakis'in haberine göre, IMF Başkanı Dominique Strauss - Kahn’ın New York’ta tecavüz suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni IMF Başkanı’nın kim olacağı, yüksek borçları nedeniyle IMF gözetimi altında olan Yunanistan’da çok yakından takip ediliyor.





‘Türk’e hesap verir miyiz?’



Elefteros Tipos gazetesi, “Yunanistan’ın başına Türk derbent ağası mı geliyor?” başlıklı haberinde Kemal Derviş’in 2001 yılında IMF’nin ‘ilk sert önlemleri’ni uygulayarak Türkiye’nin ekonomide önünü açtığı üzerinde durdu. Demokratia gazetesi ise “IMF için bir Paşa” başlıklı haberinde, “Eğer Strauss Khan’ın yerine Kemal Derviş gelirse, geleceğimiz için bir Türk karar verecek” yorumunu yaptı.



Gazetenin haberinde ayrıca, “Aldığımız krediler için kısa bir süre sonra bir Türk’e hesap vermek zorunda kalma olasılığı ile karşı karşıyayız” ifadesi de kullandı.



İflasın eşiğindeki Yunan ekonomisi, borç batağından kurtulmak için IMF - Avrupa Birliği (AB) - Avrupa Merkez Bankası üçlüsünün geçen yıl verdiği 110 milyar euro kredi karşılığı sıkı denetim altında bulunuyor. Ancak, Atina’nın 2012 - 2013 yılları için 60 milyar euro’luk ek bir pakete ihtiyacı var. New York’taki Rikers Island cezaevinde bulunan Strauss - Kahn, AB yetkilileri ve özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu ek paket konusunda müzakereler yürütüyordu.





Erdoğan’dan adaylık için ‘yeşil ışık geldi’ iddiası



Demokratia gazetesinin haberinde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın daha önce Kemal Derviş’i desteklemediği, ancak Erdoğan’ın yeni gelişmeleri göz önüne alarak Derviş’in IMF Başkan adaylığına “yeşil ışık” yaktığını da öne sürüldü. Gazete, şu an geçerli ‘trend’in, yeni IMF Başkanı’nın “gelişmekte olan ülkelerden” gelmesi şeklinde olduğunu ve böyle bir ortamda “Türkiye’nin göz ardı edilemeyeceğini” yazdı.



Katimerini gazetesi ise Kemal Derviş’in IMF Başkanlığı için gerekli donanıma sahip bulunduğunu belirtti. Ancak gazete, IMF Başkanlığı için ‘favori’ ismin Fransa Ekonomi Bakanı Christine Langard olduğunu ileri sürdü.



Bakanlık görevinin ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı da yapan Kemal Derviş, şu anda Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nün Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.





WSJ: Kemal Derviş’e tek muhtemel engel Merkel



ABD’nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal’da yayımlanan bir yazıda, “Kemal Derviş’in, istemesi halinde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) başkanlığı için güçlü bir aday olabileceği, ancak Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Derviş’in adaylığına engel koyabileceği” belirtildi.



Gazetenin “Kemal Derviş, IMF Başkanı olmak için Almanya’nın ’Avrupalı olma’ testinden geçecek mi?” başlıklı yazıda, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Türk medyasının, Strauss-Kahn’ın yerine kimin geçeceği konusunda eski Devlet Bakanı Kemal Derviş’in ismini gündeme getirdiğine işaret edildi.





Zorlu bir test...



Yazıda, “Derviş, öne atılması halinde güçlü bir aday olabilir, ama bu durum, Almanya Başbakanı Merkel açısından da, onun bir Türk’ü Avrupalı olarak sayıp saymadığına dair zorlu bir test olacak” ifadesi kullanıldı.



Merkel’in, Strauss-Kahn’ın yerine geçecek kişi konusunda, gelişmekte olan bir ülkeden aday yerine, “Euro bölgesi”ndeki devam eden sorunlar nedeniyle, Avrupalı bir adayı görmek istediğini net olarak açıkladığı kaydedilen yazıda, Merkel’in ayrıca Türkiye’nin AB üyeliğine de geçmişte karşı çıktığı hatırlatılarak, bunun Kemal Derviş’in IMF Başkanlığı için olası adaylığına büyük bir engel teşkil edebileceği yorumu yapıldı.