-YUNANİSTAN'DA DEPREM ATİNA (A.A) - 20.07.2010 - Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Yerbilimleri Enstitüsü, depremin merkez üssünün Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Methoni yerleşim biriminin 100 kilometre güney açığı olduğunu duyurdu. Saat 06.10'da 46 kilometre derinlikte meydana gelen depremin can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi. Atina'nın 235 kilometre güneybatısında yer alan Methoni yerleşim biriminin 70 kilometre açıklarında, 13 Temmuzda da 4,7 büyüklüğünde, can ve mal kaybına yol açmayan bir deprem meydana gelmişti.