Yunanistan'da da işsizlik alarm veriyor

Yunanistan'da işsizlik oranının Ocak ayı itibarıyle Yüzde 9,4 olarak belirlendiği bildirildi.



Yunan basın - yayın organları, Yunanistan Devlet İstatistik Enstitüsü'nden alınan bilgiler çerçevesinde, Yunanistan'da işsizlik oranının 2009 yılı Ocak ayında, 465 Bin 692 işsiz ile yüzde 9,4'e ulaştığı, bu oranın 2008 yılı ocak ayında, 390 Bin 210 işsiz ile yüzde 8 seviyesinde olduğunu duyurdular.



Enstitü'nün kamuoyuna açıkladığı bilgilere göre, Yunanistan'da çalışan sayısının 4 milyon 485 bin 15 olduğu kaydedilen haberlerde, işsizlik oranının 15 - 24 yaş aralığında yüzde 25, 25 - 34 yaşları arasında yüzde 12, 35 - 44 yaşlarında Yüzde 8,3, 45 - 54 aralığında yüzde 6,2, 55 - 64 yaşlarında yüzde 4, 65 - 74 yaş aralığında ise yüzde 1,3 oranında olduğu belirtildi.



Yunan basını, Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GESEE) ile Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'na (ADEDY) ait Çalışma Enstitüsü'nün verilerinin, Kasım 2008 ile Şubat 2009 tarihleri arasında 12 bin 12 çalışanın işine son verildiğini ortaya koyduğunu duyurmuştu.



Şubat'ta adeta "zirve" teşkil eden işten çıkarmalarda sayının 4.136, zorunlu izin sayısının ise 774 olduğu belirtilen araştırmaya göre, 2008 yılı Kasım ayında 3 Bin, Aralık ayında 3 Bin 348 ve 2009 yılı Ocak ayında da Bin 528 kişi işinden olduğu kaydedilmişti.



Haberlerde, krizde en fazla "darbe alan" sektörlerin, sanayi, iplik - dokuma, ticaret ve inşaat olduğu açıklanmıştı.

