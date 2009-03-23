Yunanistan'da çocuk istismarcılarına darbe

Yunanistan'da polisin düzenlediği operasyonda, çocukları cinsel taciz amacıyla kullanmaya çalışan bir şebeke çökertildi.



Elektronik ortamda suç takibi yapan polis ekipleri, Girit Adası'nın Kandiye (İraklio) kenti ile başkent Atina'da yürüttükleri operasyonda, canlı yayında çocuklara cinsel taciz içeren görüntülere erişti.



Yapılan iki ayrı baskında, yüzlerce video görüntüsü ele geçirildi, bir İngiliz vatandaşı ile bir Yunanlı gözaltına alındı.



Yunan basın-yayın organlarının haberlerinde, sözkonusu şahısların, "hastalıklı zevkleri" için, 1-14 yaş aralığında çocukların kullanıldığı görüntüleri satın almak üzere, 3 bin ila 10 bin avro arasında değişen ödemeler yaptıklarının belirlendiği açıklandı.



Yunanistan'da geçen ocak ayında da, polisin İnterpol ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda, çocukları kullanmaya çalışan benzer bir şebeke dağıtılmıştı. Şebekenin beyni olduğu gerekçesiyle bir başpapazın yanı sıra iki mühendis, bir doktor ve bir iş adamı gözaltına alınmıştı.

