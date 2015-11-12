T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan çalışanları grevde

Çipras iktidarında ilk kez bir genel grev düzenleniyor

12 Kasım 2015 14:31

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikasını protesto etmek amacıyla kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve çıktı. Ülkede Alexis Çipras başbakanlığındaki hükümet döneminde ilk kez genel grev düzenleniyor. Grev nedeniyle başkent Atina'da toplu taşıma araçları çalışmıyor.

CNN Türk'ün haberine göre; Yunanistan'da çalışanlar önde gelen sendikaların çağrısıyla iş bıraktı. Genel grevin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi, iç ve dış hatlarda yapılması programlanan çok sayıdaki seferin iptal edilmesi bekleniyor. Liman çalışanlarının da greve gitmeleri nedeniyle feribot seferleri yapılamıyor.


Atina'da hayat durdu


Genel grev nedeniyle başkent Atina'da toplu taşıma araçları çalışmıyor. Otobüs, tramvay, tren ve metro seferleri yapılamıyor. Müze ve arkeolojik alanlar kapalı kalacak. Genel greve devlet daireleri, kamu kurumları ve yerel yönetim çalışanları da katılıyor. Medya sektörü çalışanları da genel grev kapsamında 24 saatlik iş bırakma eylemi yapıyor. Hastaneler sadece acil vakalara bakıyor.

 

Sancılı kemer sıkma politikaları

 

Çipras hükümeti, Avrupalı kreditörlerle imzalanan anlaşmalar sonrası kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek zorunda. Atina'nın AB ve kreditörlerin 86 milyar Euroluk "Üçüncü Kurtarma Paketi" karşılığında şart koştuğu reformları uygulaması bekleniyor. Kredinin 13 milyar euroluk ilk dilimi ağustos ayında Atina'ya havale edilmişti.


Tarım alanındaki reformlar çiftçiyi zorluyor


Kredi karşılığında ortaklarına reform sözü veren Yunanistan hükümeti geçen hafta önemli bir vergi ayrıcalığını daha kaldırmıştı. Meclisten geçen reform paketindeki yeniliklerden en önemlisi tarım sektörünü ilgilendiriyor. Çiftçiye uygulanan en önemli teşviklerden biri kalktı. Üretici mazota artık daha fazla vergi ödeyecek. Dizel yakıtının tonuna şimdiye kadar 66 Euroluk katma değer vergisi ödeniyordu. Vergi 200 Euro'ya çıkarıldı. Üretici birlikleri vergi zammını protesto etti.

ETİKETLER

yunanistangrevçiprastriprasatinakemer sıkma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24