Yunanistan çalışanları grevde

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikasını protesto etmek amacıyla kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve çıktı. Ülkede Alexis Çipras başbakanlığındaki hükümet döneminde ilk kez genel grev düzenleniyor. Grev nedeniyle başkent Atina'da toplu taşıma araçları çalışmıyor.

CNN Türk'ün haberine göre; Yunanistan'da çalışanlar önde gelen sendikaların çağrısıyla iş bıraktı. Genel grevin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi, iç ve dış hatlarda yapılması programlanan çok sayıdaki seferin iptal edilmesi bekleniyor. Liman çalışanlarının da greve gitmeleri nedeniyle feribot seferleri yapılamıyor.



Atina'da hayat durdu



Genel grev nedeniyle başkent Atina'da toplu taşıma araçları çalışmıyor. Otobüs, tramvay, tren ve metro seferleri yapılamıyor. Müze ve arkeolojik alanlar kapalı kalacak. Genel greve devlet daireleri, kamu kurumları ve yerel yönetim çalışanları da katılıyor. Medya sektörü çalışanları da genel grev kapsamında 24 saatlik iş bırakma eylemi yapıyor. Hastaneler sadece acil vakalara bakıyor.

Sancılı kemer sıkma politikaları

Çipras hükümeti, Avrupalı kreditörlerle imzalanan anlaşmalar sonrası kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek zorunda. Atina'nın AB ve kreditörlerin 86 milyar Euroluk "Üçüncü Kurtarma Paketi" karşılığında şart koştuğu reformları uygulaması bekleniyor. Kredinin 13 milyar euroluk ilk dilimi ağustos ayında Atina'ya havale edilmişti.



Tarım alanındaki reformlar çiftçiyi zorluyor



Kredi karşılığında ortaklarına reform sözü veren Yunanistan hükümeti geçen hafta önemli bir vergi ayrıcalığını daha kaldırmıştı. Meclisten geçen reform paketindeki yeniliklerden en önemlisi tarım sektörünü ilgilendiriyor. Çiftçiye uygulanan en önemli teşviklerden biri kalktı. Üretici mazota artık daha fazla vergi ödeyecek. Dizel yakıtının tonuna şimdiye kadar 66 Euroluk katma değer vergisi ödeniyordu. Vergi 200 Euro'ya çıkarıldı. Üretici birlikleri vergi zammını protesto etti.