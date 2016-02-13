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Dünya

Yunanistan'da çiftçilerin isyanı büyüyor; bin eylemci parlamento binasının önünde sabahladı

Yunan Tarım Bakanlığı’nda çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında olaylar çıkmıştı

13 Şubat 2016 14:12

Yunanistan'da ek vergiler ve sosyal güvenlik düzenlemelerini protesto eden bin kadar çiftçi, geceyi parlamento binasının önünde bulunan Syntagma Meydanı'nda çadırların içinde geçirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Yunanistan hükümetinin tarım sektörüne getirdiği ek vergiler ve sosyal güvenlik yasasında yapmak istediği değişikliklere itiraz eden çiftçiler, dün gündüz saatlerinden itibaren Atina’da toplanmaya başladı ve parlamento binasının önünde protesto gösterilerinde bulundu. Bine yakın çiftçi geceyi parlamentonun önünde bulunan Sintagma Meydanı’nda çadırların içinde geçirdi. Güvenlik güçleriyle varılan uzlaşmadan sonra Teselya’dan gelen 20 traktörün Sintagma Meydanı’na girmelerine izin verildi.

Çiftçi çocuğu olan şarkıcı Yiorgos Margaritis burada bir konser verdi, çiftçiler de kendi ürettikleri ürünlerden, pişirdikleri yemekleri meydanda bulunanlara dağıttı. Çiftçiler akşam saatlerine kadar gösterilerine devam edecek.

Omonoia’dan Parlamento’ya yürüyüş düzenleyen Yunanistan Komünist Partisi'ne bağlı PAME de, Sintagma Meydanı’nda kanun tasarısına olan itirazını yineleyecek.

Dün yapılan protesto gösterilerinde Haidari bölgesinde Peloponisos çiftçilerinin ve Tarım Bakanlığı’nda Giritli çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında olaylar çıkmıştı.

 

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