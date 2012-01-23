-Yunanistan'da çiftçiler yeniden sokakta ATİNA (A.A) - 23.01.2012 - Yunanistan'da çiftçiler vergileri protesto etmek ve yüzde 100'e varan ürün zararlarının karşılanması için bugünden itibaren yeniden sokaklara dökülüyor. Ülke çapında protesto eylemleri gerçekleştirecek olan çiftçiler, 25 Ocak'taki protestolara işsiz, emekli ve çalışanların da katılmaları için çağrıda bulunuyor. Yunan çiftçiler 27 Ocak'ta Tarım Bankası ofislerine giderek kitlesel eylemler gerçekleştirecek. Çiftçilerin eylemi Selanik'te 4 Şubat'ta, 24. Uluslararası Tarım Makineleri ve Ekipmanları Fuarında son bulacak.