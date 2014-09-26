Öldü diye gömülen kadının mezarından 'imdat' sesi geldi iddiası

Yunanistan'ın Selanik şehrinde iki işçi, uzun süredir kanser tedavisi gördükten sonra hayatını kaybeden K.G. adlı kadının mezarından sesler duyduğunu iddia etti.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, 49 yaşındaki iki çocuk annesi K.G., Perşembe sabahı saat 06.00’da fenalaştı; saat 06.32’de ise doktorlar akrabalarına hastanın öldüğünü duyurdular. Cenazesi saat 09.00’da evine getirilen K.G. aynı gün saat 19.00’da Thermaiko ilçesinin mezarlığında düzenlenen dini ayinden sonra toprağa verildi.

Ancak, cenaze töreninden bir saat sonra, mezarlıkta çalışan bir işçi ile iki ziyaretçi K.G.’nin mezarından “İmdat! Beni buradan çıkarın” diye bağıran bir kadın sesi geldiğini duyduklarını iddia etti. Mezarlık işçisi toprağı kazıyıp tabutu açtığında K.G.’nin ölü olduğunu, ancak ellerinin gömüldüğü sıradaki gibi birbiri üstünde değil de farklı yerlerde durduğunu, ayrıca gözleri ve ağzının da açık olduğunu gördüklerini söylediler.

'Yanlış teşhis' iddiası

Mezarlığa gelen polis ve adli tıp ekipleri otopsi için cesedi tabuttan çıkarıp tekrar hastaneye götürdüler. K.G.’nin ailesi ise, doktorların yanlış ölüm teşhisi yüzünden kadının hayatta iken toprağa verildiği ve tabutun içinde nefes yetersizliğinden öldüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Buna karşı Balkanlar Sağlık Merkezi’nden yapılan açıklamada, kanserin son aşamasında olan K.G.’nin ölümünün doktor teşhisinden başka kardiyagrafi ile de tespit edildiği belirtildi.

Bazı adli tıp uzmanları olayın çok ender rastlanan “Nekrofania” (apparent death) sebebiyle gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini belirttiler. Tıpta çok ender rastlanan ve dini açıdan “mucize” sayılan bu olayda, tüm verileri ölü görünen bir hasta derin koma halinde bulunsa bile hala yaşıyor olabilir.

Polis ise, her şeyin “kötü bir şaka” olabileceği şüphesiyle mezarlık işçisi ve yaşları küçük olduğu bildirilen iki ziyaretçiyi sorguluyor.