Yunanistan'da cami inşaatına yapılan itiraz reddedildi

Yunanistan’da Danıştay, Atina’nın Votanikos bölgesinde inşa edilmesi kararlaştırılan camiye yapılan itirazı reddetti.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA’nın haberine göre, Danıştayın 4. Bölümü, kendilerini “Ortodoks Hıristiyan Yunan Vatandaşları” olarak tanımlayan 111 kişinin, "çevreye olumsuz etkileri olacağı" iddiasıyla yaptıkları itirazı değerlendirdi.

Danıştayın kararında ibadet yerlerinin inşasında çevreye olası etkilerin hesap edilmesi gerekmediği, inşaatın yasal koşullara uyup uymadığının ise yapının tamamlanmasından sonra kontrol edilebileceği belirtildi.

karar.com'un haberine göre; Yunanistan’ın başkenti Atina’da 2006’da çıkarılan bir kanunla Atina’daki Votanikos semtinde yapılması kararlaştırılan ancak itirazlar nedeniyle inşaatına başlanamayan cami projesi, en son inşaat alanının dere yatağında bulunması nedeniyle durdurulmuştu.

Yunan hükümeti, Eğitim Bakanlığının denetiminde Votanikos bölgesindeki Eleona semtinde yer alan 17 dönümlük arazide eski bir hangardan dönüştürülecek yaklaşık 350 kişilik ibadet yeri yapmayı planlıyor. Yaklaşık 2 yıl önce ihalesi tamamlanan ve Yunanistan Altyapı Bakanlığınca onaylanan inşaat için AB destekli ESPA fonundan yaklaşık 1 milyon Euro bütçe tahsis edildiği açıklanmıştı.

Atina, camisi bulunmayan tek Avrupa başkenti.