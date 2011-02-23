-YUNANİSTAN'DA ÇALIŞANLAR GREVDE ATİNA (A.A) - 23.02.2011 - Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma önlemleri ile çalışma koşullarını protesto eden kamu ve özel sektör çalışanları bugün 24 saatlik genel greve yapıyor. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla 24 saatlik grev yapan çalışanlar, her iki sendika ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) düzenlediği protesto gösterilerine katıldılar. Başkentin merkezindeki Atina Üniversitesi ile Omonia meydanından yürüyüşe geçen göstericiler, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sindagma Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler, maaş, emekli maaşları ve ödeneklerindeki kesintileri protesto ederek, ''Krizi biz ödemeyeceğiz'', ''Gençlerin işsiz, ilaç ve eğitimin paralı olması yasa dışı bir ahlaksızlıktır'', ''Halk karşıtı önlemlere hayır'', ''Eğitimcilere küçük düşürmeyen maaşlar istiyoruz'' şeklinde sloganlar attılar. Grev ile gösterilere, kamu ile özel sektör, yerel yönetim büroları, banka, benzin istasyonları, KİT, toplu taşıma araçları çalışanları, liman işçileri, öğretmenler, sigorta ve gümrük görevlileri, eczacı, doktor, tüccar, mühendis ve gazeteciler katıldı. Polis can ve mal güvenliğinin sağlanması için geniş güvenlik önlemleri alırken, kent merkezindeki ana yollar ile Parlamento binası çevresi Çevik Kuvvet (MAT) ekipleri ve polis araçlarıyla kordon altına alındı. Başta Yunanistan Ekonomi Bakanlığı önünde olmak üzere kentin çeşitli noktalarında göstericiler ile güvenlik ekipleri arasında yer yer arbede çıktı. Polis, kendisine taş, sopa, domates, yoğurt atan göstericileri göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştı. Öte yandan gösterici grubundan ayrılan, kendilerini, ''iktidar karşıtı'' ve ''anarşist'' olarak adlandıran gruplar, MAT'ı adeta molotofkokteyli yağmuruna tuttular. Çıkan ufak çaplı yangınlar kontrol altına alındı. Protesto yürüyüşünün sona ermesinin ardından ara sokaklarda çatışmalar çıkmasından endişe ediliyor. -HAYAT FELÇ OLDU- Grev yüzünden devlet dairelerinde hizmetler aksarken, okullarda derslerin boş geçtiği öğrenildi. Hastanelerde yalnızca acil durumlar için personel ile güvenlik birimlerinin görev yaptığı kaydedildi. Eczaneler kepenk indirdi; liman çalışanlarının iş bırakmasıyla anakara ile adalar arası bağlantı koptu. Şehiriçi toplu taşıma araçlarının çalışmaması ise ulaşımı yer yer durma noktasına getirdi. Sivil havayolu taşımacılığı çalışanlarının iş durdurma eylemi ile greve destek vermesiyle iç ve dış hatlara yapılması planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi. Medya çalışanlarının grevde yer almasıyla televizyon ve radyo kanallarında haber bültenleri yayımlanmıyor, haber ağırlıklı internet siteleri sayfalarını yenilemedi, haber ajansları ise yayın durdurdu. Gazetelerin basıma girmeyecek olmasıyla yarın gazete bayilerinin rafları da boş kalacak. Bu arada kent merkezinde, olası şiddet olaylarına karşı çok sayıda iş yerinin camlarını alüminyum levhalarla korumaya çalıştığı gözlendi. Ülkede son 13 ayda 10 kez genel greve gidildi ve geniş çaplı gösteriler düzenlendi.