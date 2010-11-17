Yunanistan'da bugün '17 Kasım'

T24

Başkent Atina'da kent merkezinde toplanan öğrenci grubu, ABD Büyükelçiliği önünde son bulan bir yürüyüş gerçekleştirdi.Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, kendilerini 'iktidar karşıtı ve anarşist' olarak tanımlayan gruplar ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.İktidar karşıtı grup, güvenlik ekiplerine taş, sopa ve benzeri cisimler atarken, çevredeki birtakım banka şubeleri ile dükkanlarda da maddi hasar meydana geldi.Göstericilerin, çevik kuvvet ekiplerine molotofkokteyli atması üzerine, polis göz yaşartıcı bomba lullandı.Öte yandan, Selanik'teki gösteride ise değişik gruplara mensup göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Selanik Üniversitesi çevresinde meydana gelen olaylar, polisin müdahalesiyle son buldu. ı gaz ile grubu dağıttı.Başkentte, üniversiteler, kamu kuruluşları, büyükelçilik, konsolosluk binaları önünde ve hassas olarak değerlendirilen çeşitli noktalarda 7 bin polisin görev yaptığı öğrenildi.Yunanistan'ı 1967-1974 yılları arasında yöneten 'Albaylar cuntasına' karşı 37 yıl önce düzenlenen öğrenci ayaklanması, cuntanın sonunu hazırlamıştı.