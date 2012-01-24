T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan'da borç anlaşmasına eleştiriler ATİNA (A.A)

24 Ocak 2012 14:07

-Yunanistan'da borç anlaşmasına eleştiriler ATİNA (A.A) - 24.01.2012 - Yunanistan'da AB ve IMF ile imzalanan borç anlaşmasına eleştiriler sürüyor. Yunanistan Eski Başbakanı Kostas Simitis, Berlin'de Heinrich Böll Vakfı'nda Alman Yeşiller tarafından organize edilen toplantıda yaptığı konuşmada memorandum olarak bilinen borç anlaşmasına eleştiriler yöneltti. 2000'li yılların başında hükümetinin yürüttüğü politikaların ülkenin Avrupa Para Birliği ve Avro bölgesine girmesine öncülük ettiğini söyleyen Simitis, Yunanistan'ın önkoşulları yerine getirmeden Avrupa Para Birliği'ne girdiği yönündeki iddiaların zemini olmadığını kaydetti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için Yunan hükümeti ve AB'nin önerdiği seçeneklere işaret eden Simitis, Yunanistan'ın mali reformu için "gerçekçi olmayan" şartların önerildiğini belirtti. Simitis, memorandumu hazırlayanların hedefler ve durgunluk gibi gerçek gelişmeler arasındaki bağlantıyı kuramamasını "ölümcül bir siyasi hata" olarak değerlendirdi. Eski Başbakan Simitis, o dönem Yunan hükümetinin konuyu daha fazla müzakere etmesi, kendi tekliflerini sunması ve sadece büyümeyi güvence altına alacak koşullara imza atması gerektiğini kaydetti. -"Silahlanma harcamaları gereksiz" Yunanistan'ın tüm silahlanma harcamalarının gerekli olmadığını belirten Simitis, "mevcut dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaşın olamayacağı, olması halinde ise 2-3 saat sürebileceği" düşüncesini dile getirerek, Yunanistan'ın sürekli silahlanmaması gerektiğini kaydetti. Simitis, silah sistemlerinin alımı NATO ile işbirliği halinde kararlaştırıldığı için Türkiye ile olan sorunların NATO, AB ve ABD ile işbirliği içinde düzenlenebileceği görüşünü ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24