-Yunanistan'da borç anlaşmasına eleştiriler ATİNA (A.A) - 24.01.2012 - Yunanistan'da AB ve IMF ile imzalanan borç anlaşmasına eleştiriler sürüyor. Yunanistan Eski Başbakanı Kostas Simitis, Berlin'de Heinrich Böll Vakfı'nda Alman Yeşiller tarafından organize edilen toplantıda yaptığı konuşmada memorandum olarak bilinen borç anlaşmasına eleştiriler yöneltti. 2000'li yılların başında hükümetinin yürüttüğü politikaların ülkenin Avrupa Para Birliği ve Avro bölgesine girmesine öncülük ettiğini söyleyen Simitis, Yunanistan'ın önkoşulları yerine getirmeden Avrupa Para Birliği'ne girdiği yönündeki iddiaların zemini olmadığını kaydetti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için Yunan hükümeti ve AB'nin önerdiği seçeneklere işaret eden Simitis, Yunanistan'ın mali reformu için "gerçekçi olmayan" şartların önerildiğini belirtti. Simitis, memorandumu hazırlayanların hedefler ve durgunluk gibi gerçek gelişmeler arasındaki bağlantıyı kuramamasını "ölümcül bir siyasi hata" olarak değerlendirdi. Eski Başbakan Simitis, o dönem Yunan hükümetinin konuyu daha fazla müzakere etmesi, kendi tekliflerini sunması ve sadece büyümeyi güvence altına alacak koşullara imza atması gerektiğini kaydetti. -"Silahlanma harcamaları gereksiz" Yunanistan'ın tüm silahlanma harcamalarının gerekli olmadığını belirten Simitis, "mevcut dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaşın olamayacağı, olması halinde ise 2-3 saat sürebileceği" düşüncesini dile getirerek, Yunanistan'ın sürekli silahlanmaması gerektiğini kaydetti. Simitis, silah sistemlerinin alımı NATO ile işbirliği halinde kararlaştırıldığı için Türkiye ile olan sorunların NATO, AB ve ABD ile işbirliği içinde düzenlenebileceği görüşünü ifade etti.