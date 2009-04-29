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Dünya

Yunanistan'da bir uçak radardan kayboldu

29 Nisan 2009 02:13

Yunanistan'ın İyon denizinde tek motorlu bir uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

Yunan basın-yayın organları, Zakinthos Adası'ndan saat 19.44'de havalanan ve Korfu Adası istikametine gitmekte olan SR 22 tipi uçağın, kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra radardan kaybolduğunu duyurdular.

Haberlerde, uçakta ilk belirlemelere göre biri kadın iki kişinin olduğu kaydedildi.

Öte yandan, bazı yayın organları söz konusu uçakta bulunan kişilerin İsrailli olduklarının sanıldığını belirttiler.

Sahil güvenlik ekiplerinin, Zakinthos'un 25 deniz mili kuzeyinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri belirtilen haberlerde, C 130 tipi bir uçak ile süper Puma tipi bir helikopterin yanı sıra, donanmaya ait Skorsky tipi bir helikopter ile bir mayın tarama gemisinin bölgede bulundukları kaydedildi.

Yoğun sis ve şiddetli rüzgarın hüküm sürdüğü bölgedeki hava şartlarının oldukça kötü olduğu açıklandı.

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