Yunanistan'da binlerce kişi Altın Şafak'ı protesto etti

Yunanistan'da binlerce kişi, farklı kentlerde düzenlenen gösterilerle aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'ni protesto etti.

Atina'da, polisle protestocular arasında çatışma çıktı. Polis Altın Şafak'ın parti merkezine yürümek isteyen göstericileri engelledi.

Bazı göstericiler "Artık Hoşgörü günleri geride kaldı" yazılı dövizler taşıdı.

18 Eylül'de ırkçılık karşıtı çizgisiyle bilinen solcu müzisyen Pavlos Fissas'ın Altın Şafak taraftarı olduğunu söyleyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi tüm ülkede büyük öfke yaratmıştı.

Altın Şafak, katil zanlısının partiyle bir bağı olmadığını söylüyor.

Hükümet Altın Şafak'a karşı pasif kaldığı eleştirilerinin ardından göçmenlik karşıtı tutumuyla bilinen partiye tavrını sertleştirdi.

Altın Şafak'ın ofislerine baskınlar düzenlenirken, partiye sempati duyduğu öne sürülen bazı polis memurları askıya alındı.

Batı'daki Agrinio kentinde polisin düzenlediği baskında partide koruma görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir polis memuru gözaltına alındı.

'Polis aşırı sağcıların şiddetine göz yumdu'

AFP ajansına göre Polis Memurları Derneği Başkanı Hristos Fotopulos Skai radyosuna açıklamasında "Son üç yıl içinde polis memurlarının Altın Şafak üyelerinin şiddetine göz yumduğu pek çok vaka var" dedi.

Hükümet, 2012 seçimlerinde yüzde 7 oy alan partinin faaliyetleri konusunda soruşturma başlattı.

Altın Şafak üyelerinin son aylarda göçmenlere ve siyasi rakiplerine saldırılar düzenlediğine dair iddialar yoğunlaştı. Komünist Parti üyelerini hedef alan bir saldırıda dokuz kişi hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu saldırılar, ülkedeki ekonomik krizle bağlantılı sosyal huzursuzluğun arttığı bir dönemde artış gösterdi.

Yunanistan'da işsizlik yüzde 27'ye ulaştı. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 65 civarında.

Kemer sıkma programı kapsamında kamu harcamalarının kesilmesi huzursuzluğu artırırken bazı kesimler göçmenleri hedef almaya başladı.

Atina'da 59 yaşındaki bir protestocu, "Önce göçmenlerdi, sonra Fissas yarın sırada kızınız ya da oğlunuz olabilir. Herkes bunu anlamalı" dedi.

Atina'daki gösteriye yaklaşık 10 bin, ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'teki gösteriye de 2 bin kadar kişinin katıldığı belirtiliyor.