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Dünya

YUNANİSTAN'DA BIÇAK KEMİĞE DAYANDI ATİNA (A.A)

03 Haziran 2011 14:13

-YUNANİSTAN'DA BIÇAK KEMİĞE DAYANDI ATİNA (A.A) - 03.06.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ekonomik kriz ile hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden bir grup Maliye Bakanlığı önünde gösteri düzenledi. Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) üyelerinden oluşan grup, kent merkezinde bulunan Bakanlık binasında, sabah erken saatlerden itibaren çalışanların giriş çıkışlarını engelledi. PAME'nin ayrıca, başkentteki Omonia Meydanı'nda gün içerisinde bir protesto gösterisi yapmayı planladığı öğrenildi. Yunanistan'da, son 24 saat içinde siyasilerin hedef alındığı birtakım eylemler de düzenlendi. Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sindagma Meydanı'nda kendilerini ''Bıkkınlar-Öfkeliler'' olarak adlandıran grupların toplanması nedeniyle milletvekilleri, parlamentoyu ana kapı yerine arka kapıdan terk etmek zorunda kaldılar. Başkent Atina ile Selanik başta olmak üzere binlerce insan, 8 günden fazla bir süredir ana meydanlarda saat 18.00 itibariyle toplanarak, ekonomik reformları ve çalışma koşullarını protesto ediyor. Bu arada basın organları, çarşamba akşamı Korfu Adası'nda meydana gelen bir başka olayda, adadaki bir restoranda bulunan bazı milletvekillerinin, halkın burada toplanması üzerine bölgeyi deniz yoluyla terk etmek durumunda kaldıklarını duyurdu. Haberlerde, dün de Hükümet Sözcüsü Yorgo Petalotis'in ziyaret ettiği bir huzurevinde konuşma yaptığını duyan bir grubun, sözcüye taş ve yoğurt attıkları kaydedildi. Petalotis'in, uzun süre mahsur kaldığı huzurevinden güvenlik önlemleri altında ayrıldığı belirtildi. Yunanistan'da Mart ayında da Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos'a, ailesi ve arkadaşlarıyla yemek yediği bir restoranda semt sakinlerince yoğurt atılmış ve sözlü saldırıda bulunulmuştu.

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