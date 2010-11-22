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Dünya

YUNANİSTAN'DA BELEDİYE İŞÇİLERİ GREVE GİDİYOR ATİNA(A.A)

22 Kasım 2010 00:14

-YUNANİSTAN'DA BELEDİYE İŞÇİLERİ GREVE GİDİYOR ATİNA(A.A) - 21.11.2010 - Yunanistan'da yerel yönetim çalışanları ile temizlik işçileri, ''Çalışma koşullarını'' protesto etmek amacıyla yarın 48 saatlik greve gitme kararı aldı. Yunan Medyası, Yunanistan Panhelenik Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararla gidilen grev süresince, belediyelerde müşteri hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmasının beklendiğini duyurdu. Çalışanların, Salı günü başkent Atina'da bir protesto gösterisi gerçekleştirmeyi planladıkları ve grevin daha da uzatılıp-uzatılmaması yönünde önümüzdeki günlerde karar alacaklarını açıkladıkları da bildirildi. Bu arada, Atina Belediyesi ise temizlik işçilerinin de işbaşı yapmayacak olmaları nedeniyle, vatandaşlara ''çöplerini sokaklara indirmemeleri'' çağrısında bulundu.

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