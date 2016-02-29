Yunanistan'da bekleyen mülteciler sınırı 'yıkıp geçti'

Günlerdir Yunanistan - Makedonya sınırında bekletilen yüzlerce mülteci, dikenli telleri yıkarak Makedonya topraklarına girmeye çalıştı. Idomeni sınır kapısında telleri yıkan mültecilere Makedon polisi göz yaşartıcı gazla müdahale etti ve göçmenleri ülkeye sokmadı. Sınırın bir başka noktasındaysa bir tabelayı söküp, onu taşıyan demir direklerle tel kapıyı yıkan bazı mülteciler Makedonya'ya geçti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, arbede sırasında kaç mültecinin sınırı geçtiği bilinmiyor.

Dikenli telleri zorlayan mülteciler Makedon güvenlik güçlerine "Açın sınırı! Sırbistan'a gitmek istiyoruz" diye seslenerek amaçlarının Makedonya'da kalmak olmadığını, AB ülkelerine uzanan göç yolunda bir sonraki durak olan Sırbistan'a gitmek istediklerini söyledi.

Yunanistan - Makedonya sınırında bekletilen mültecilerin büyük kısmını Suriye ve Irak'taki savaşlardan kaçanlar oluşturuyor.

Makedonya bu ay mülteciler arasında hatırı sayılır bir başka grup oluşturan Afganları, Yunanistan sınırından geri çevirmeye başlamıştı.

İki ülke arasındaki sınırda yaklaşık 6 bin 500 kişi bekleyişini sürdürüyor. Makedonya her gün sınırlı sayıda mültecinin geçişine izin veriyor.

Mültecilerin sınır kapılarını zorlamasından önce Makedonya 50 kişilik bir mülteci grubunu sabah saatlerinde ülkeye almış, ardından da sınırı kapatmıştı.

Haftalardır sınırda bekleyen mülteciler, kurdukları çadırlarda zor şartlar içerisinde yaşıyor.

Makedonya dahil Balkan ülkeleri ile Avusturya, sınırlarına dikenli tel çekerek geçişleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yunanistan da bu yüzden Avusturya ile Balkanlardaki komşularına öfkeli.

Almanya ise Balkan ülkelerini mülteci geçişlerine izin vermeyerek Yunanistan'da yaşanan krizi ağırlaştırmakla eleştiriyor.

7 Mart'ta düzenlenecek olan AB liderler zirvesinde, Avrupa Komisyonu ile Türkiye'nin üzerinde anlaştığı mülteci krizi eylem planı görüşülecek.