-YUNANİSTAN'DA BATI NİL VİRÜSÜ VAKALARI 36'YA ÇIKTI ATİNA(A.A) - 15.08.2010 - Yunanistan'da Batı Nil Virüsü (WNV) vakalarında sayının 36'ya ulaştığı bildirildi. Yunan medyası, vakaların tümünün kuzey Yunanistan'da tespit edildiğini duyurdu. Bu arada şu ana kadar, başka ciddi sağlık sorunları da olan 3 kişinin virüsün yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle sevk edildikleri hastanelerde yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. Öte yandan hastanelerde müşahede altında tutulan diğer WNV hastalarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve yakın zamanda tedavilerinin sona ermesinin beklendiği kaydedildi. Kendini yaygın olarak, ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla gösteren WNV'nin, özellikle Culex türü sivrisinekler aracılığıyla memelilere bulaştığı açıklanmıştı. Bunun dışında kan yolu, organ ve doku nakilleriyle bulaşan virüsün normal koşullarda kendini göstermediği ve çoğu zaman farkına varılmadan atlatıldığı ifade edilirken, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve HIV/AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ise beyin iltihaplanmasına ya da beyni ve omuriliğini çevreleyen zarlarda iltihaplanmaya yol açabildiği vurgulanmıştı. Batı Nil Virüsü vakalarının yüzde 1'den daha az kesiminde şiddetli hastalık şekilde görülüp, az sayıda vakanın ise ölümle sonuçlanabildiği bildirilmişti.