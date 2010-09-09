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Dünya

YUNANİSTAN'DA BATI NİL ATEŞİNE BİR KURBAN DAHA ATİNA (A.A)

09 Eylül 2010 13:38

-YUNANİSTAN'DA BATI NİL ATEŞİNE BİR KURBAN DAHA ATİNA (A.A) - 09.09.2010 - Yunanistan'da Batı Nil ateşinden bir kişi daha hayatını kaybetti. Hastalıktan ölenlerin sayısı 19'a yükselirken, ülkede görülen vaka sayısının 191'e ulaştığı bildirildi. Tümü kuzey Yunanistan'da görülen vakalardan 139'unun taburcu edildiği, 9 hastanın yoğun bakımda olduğu belirtildi.      Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla görülen Batı Nil ateşi sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.      Bunun dışında kan yolu, organ ve doku nakilleriyle de bulaşan Batı Nil virüsü, normal koşullarda kendini göstermiyor ve çoğu zaman farkına varılmadan hastalık atlatılıyor. Ancak virüs yaşlılar, çocuklar, hamileler ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler beyin, beyin zarı ve omurilik zarı iltihabına yol açabiliyor.

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