-Yunanistan'da basın çalışanları greve gidecek ATİNA (A.A) - 11.12.2011 - Yunanistan'da, mali krizle mücadele temelinde tasarruf amacıyla devlete ait bazı basın kurumlarının birleştirilmesine ve işten çıkarılmalara itiraz eden resmi haber ajansı AMNA ve devlete ait radyo televizyon kurumu ERT çalışanları, 13, 14 ve 15 Aralık günlerinde üç günlük yeni grev kararı aldı. Yunanistan Yazarlar Federasyonu POESY ve ERT Çalışanları Federasyonu POSPERT'nin ortak kararıyla 13 Aralık Salı günü saat 06.00'da başlayacak grev süresince ERT tüm televizyon ve radyo yayınlarını durduracağı, AMNA'nın da haber geçmeyeceği ve internet sitesini yenilemeyeceği açıklandı. Gazetecilerin ayrıca, konuyla ilgili yasa tasarısının Parlamentoda görüşüleceği Perşembe günü de Sintagma meydanında tüm basın çalışanlarının katılımıyla gösteri düzenleyeceği belirtildi. İlgili yasada değişiklikler yapılmasını talep ederek, 29 Kasım'dan itibaren günün belirli saatlerinde iş bırakma eylemi yapan AMNA ve haber yayınlarını tamamen durduran ERT çalışanları, 2-4 Aralık arasında da üç gün süresince, aynı gerekçelerle iş bırakmışlardı. Yunanistan'da basın-yayın kuruluşlarında geçen haftalarda da birçok kez greve gidilmişti. Basın sektörü çalışanları, devletin yapılanması çerçevesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının birleştirilmesine ve işten çıkarılmalara karşı geliyor. Yunanistan'da, mali krizle mücadele temelinde daha önce alınan tedbirler çerçevesinde, ERT'nin birinci kanalı ERT1'in ve bölgesel yayın yapan bazı radyo istasyonlarının kapatılması ve bu kurumlarda görev yapan basın çalışanlarının bir bölümü başka kurumlarda istihdam edilirken, diğerlerinin de "iş yedeğine" alınması kararlaştırılmıştı. Kısa bir süre önce onaylanan 2012 bütçesinde de yer alan söz konusu uygulamayla ilgili yasal düzenlemenin 15 Aralık'ta Parlamentoda onaylanması bekleniyor. Diğer yandan, devlet sosyal sigorta kurumlarından alacaklarını tahsil edemeyen eczacılar, 14 Aralık'ta 24 saatlik bir uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.