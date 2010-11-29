-YUNANİSTAN'DA BASIN 24 SAATLİK GREVE GİDİYOR ATİNA (A.A) - 29.11.2010 - Yunanistan'da, çalışma koşullarını protesto eden gazeteci, teknisyen ve idari birim çalışanları yarın 24 saatlik greve gidiyor. Basın yayın federasyon ve dernekleri tarafından alınan kararla, sabah 06.00'da başlayacak olan grev çerçevesinde, televizyon ile radyolarda 24 saat süresince yayın yapılmayacak. Gazetelerin basılmayacak olması nedeniyle çarşamba günü gazete bayilerinin rafları boş kalacak. Katılımcıların, başkent merkezindeki Atina Gazeteciler Birliği (ESİEA) binası önünde saat 11.00'de toplanmayı ve Çalışma Bakanlığı önünde son bulacak bir protesto yürüyüşü düzenlemeyi kararlaştırdıkları kaydedildi. Basın sektörü çalışanları, sözkonusu grev ile ''çalışma ve sosyal güvenlik haklarının yağmalanmasına, ayrıca hükümet, işveren ve IMF tarafından ortaya konan çeşitli yaptırımlara karşı tepkilerini gösterme'' amacı taşıdıklarını açıkladılar. Tepkilerini bundan sonra da çeşitli yollarla ortaya koyacaklarını belirten çalışanlar açıklamalarında, ''Toplu sözleşmelerin iptal edilmesine, esnek çalışma saatlerine, çalışma sistemi ve maaşların keyfi olarak değiştirilmesine, toplu işten çıkarmalara izin vermeyeceklerini'' vurguladılar. Çalışanlar, ''Tehditler, gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarının kapatılması, temel sosyal güvenlik haklarının değiştirilmesiyle meslektaşlarımız arasında korku ve 'terör' ortamının yaratılmasına, yolsuzluklara ve sözde demokrasi uğruna özgür ve objektif bilgi sunumunun katledilmesine her alanda karşı çıkıyoruz'' ifadesini kullandılar.