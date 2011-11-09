Yunanistan'da başbakanlık için son isim Petsalnikos

T24

Hem iktidardaki sosyalist PASOK hem de muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nden kaynaklar, Yunanistan'ın yeni başbakanının Petsalnikos olmasının beklendiğini ifade etti.Şu an meclis başkanlığı koltuğunda oturan Petsalnikos, PASOK üyesi.Adlarının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan kaynaklar, "Petsalnikos üzerinde anlaştık. Ancak şu anla Başbakan Yorgo Papandreu'nun Cumhurbaşkanı'yla yapacağı görüşme arasında geçecek sürede değişiklikler yaşanabilir" dedi.Papandreu ve muhalefet lideri Antonis Samaras, Pazar gününden bu yana, ülkeyi Şubat ayında yapılacak seçimlere götürecek hükümetin liderliğinin kime verilmesi gerektiği konusunda müzakerelerini sürdürüyordu.