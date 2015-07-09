Yunanistan'da bankalar açılmıyor



Yunanistan'da hükümetin borç krizi nedeniyle kapattığı bankalar kapalı kalmaya devam edecek. Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bankalar 13 Temmuz pazartesi gününe kadar kapalı kalacak.

29 Haziran'da yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde vatandaşın ATM'lerden günde 60 euro para çekmesine izin veriliyor. Ayrıca yurtdışına para çıkışını engellemek için sermaye kontrolü uygulanıyor. Bankaların dün açılması gerekiyordu. Ancak borç krizinin derinleşmesi, bankalara hücum ihtimalini engellemek isteyen hükümetin süreyi uzatmasına neden oldu.

IMF: Atina özel muamele beklemesin

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde Yunanistan ile ilgili açıklamada bulundu. Atina'nın kendilerinden özel muamele beklememesi gerektiğine dikkat çeken Lagarde, kurumun kurallarının esnetilemeyeceğini söyledi. Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Lagarde, IMF'nin Yunanistan için bir çözüm bulunmasına yardım etmeye çalıştığını kaydetti.

Yunanistan yeni yardım programı için başvurdu

Avrupa Parlamentosu'nda dün konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkesinin Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan (ESM) yardım alabilmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Tsipras, kurtarma programı karşılığında vergi ve emeklilik sisteminde reforma gidileceği vaadinde bulundu.