-Yunanistan'da bakanlıklar işgal edildi ATİNA(A.A) - 04.10.2011 - Yunanistan'da hükümetin, 30 Bin kamu çalışanının kızağa alınmasını da içeren ek kemer sıkma önlemlerine gitmeyi planlamasına karşı protesto eylemleri gerçekleştiriliyor. Yunan Medyası, Başkent Atina'da bu sabah erken saatlerden itibaren yollara dökülen protestocu grupların çeşitli bakanlık binalarını işgal ettiklerini duyurdu. Ekonomi, Kalkınma, Tarım, Sağlık, Adalet ve Kültür Bakanlıkları'nın işgal altında oldukları belirtilen haberlerde, üniversite öğrencilerinin de Eğitim Bakanlığı'nda gösterilerini sürdürdükleri kaydedildi. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), bugün devlet dairelerinde çeşitli eylemler gerçekleştirileceğini, yarın ise 24 saatlik genel greve gidileceğini açıklamıştı. Söz konusu greve, Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) da katılacağı bildirilmişti.