Yunanistan'da Attika bölgesinde iki büyük yangın

Bugün (19 ağustos 2017) öğle saatlerinde Attika’nın önce Menidi, ardından da Markopoulo bölgelerinde yangın çıktı. Yangın çıkan bölge yakınlarında evlerin bulunması nedeni ile her iki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şimdilik evlerin tehlikede olmadığı bildirildi. Menidi’deki yangının söndürme çalışmalarına 2 Canader uçağı, 1 helikopter, 27 itfaiyeci, 12 itfaiye aracı, 12 yaya ve gönüllüler; Markopoulo’dakinde ise 1 helikopter, 20 itfaiyeci, 10 itfaiye aracı, 15 yaya ve gönüllüler katıldı.

İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre dün sabah saat 6.00’dan, bugün sabah saat 6.00’ya kadar bütün ülkede 56 orman yangını kaydedildi.