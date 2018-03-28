Yunanistan'da asker takası tartışması: Erdoğan bize takas imasında bulundu

Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan askeri konusuna ilişkin olarak Yunanistan’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinden Kostas Kaçikis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takas imasında bulunduğunu ileri sürerek, “Kendi görüşüm ama konu bu şekilde halledilebilir” dedi. İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) parlamento grup sözcüsü Yorgo Lazaridis ise “Adaletin kararlarına saygılıyız. Takas söz konusu olamaz” diye konuştu.

Hürriyet’in Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, ANEL milletvekili Kaçikis, Skai televizyonuna şöyle konuştu: “Bana göre, Erdoğan Varna’daki AB-Türkiye Zirvesi dönüşündeki açıklamaları ile bize takas mesajı yolladı. Eğer 2 ülkenin liderleri, Türk ve Yunan adaletlerini bir kenara bırakabilirlerse ve bir takasa giderlerse, bunun maliyeti ne olur bilemem. Kendi görüşüm ama konu bu şekilde halledilebilir.”

Kaçikis, “Yunan adaletinin kararlarına müdahale edemeyiz diyoruz. Ancak diğer yandan takas anlaşması için Yunan adaletini bir kenara bırakabilir miyiz bilemiyorum” deyip, takas önerisinin kendi görüşü olduğunu ve partisini bağlamadığını vurguladı.

Kaçikis’e ilk tepkiyse kendi partisinden geldi. ANEL vekili Dimitris Kammenos “Kostas Kaçikis, iki Yunan askerinin ailelerinden özür dilemelidir. Yunan askerleri değiş-tokuş için ürün değildir. Hata yapmıştır. Siyasetçilerin kişisel görüşler dile getirmemelerini tavsiye ederim” dedi.

İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) parlamento grup sözcüsü Yorgo Lazaridis ise “Adaletin kararlarına saygılıyız. Takas söz konusu olamaz” diye konuştu.

Tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Kaçıkis ise “Sadece varsayımlara dayalı bir senaryoya değindim” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İki Yunan askeri, 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Atina’da, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç’a kaçan sekiz FETÖ’cü askerle takas iddiaları ortaya atılmıştı. Ardından da, Yunanistan’da tutuklu dokuz DHKP-C’liden üçü ile ‘takas’ iddiaları gündeme gelmişti. Atina bu ididiaları yalanlamıştı.