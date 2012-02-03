-Yunanistan'da aşırı soğuklar can aldı: 2 ölü GÜMÜLCİNE (A.A) - 03.02.2012 - Yunanistan'da aşırı soğuklar, 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Batı Trakya'da, İskeçe'ye bağlı Agnila (Alma) köyünde odun kesmek için ormana giden 33 yaşında bir kişi eksi 10 derecenin altındaki soğuk nedeniyle kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından baygın bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırılan Türk köylü kurtarılamadı. Midilli adasında da 74 yaşında bir kişinin evinde donmuş olarak bulunduğu bildirildi. Bu arada, Yunanistan genelinde geçen haftadan bu yana süren kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışlarının sürdüğü ülkenin kuzey bölgelerinde "Sibirya soğukları"nın yaşandığı belirtiliyor. Diğer yandan denizlerdeki güçlü fırtına nedeniyle anakara ile bazı adalar arasında gemi seferleri yapılamıyor. Ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde rüzgar nedeniyle aralarında Korfu ve Zakinthos'un da bulunduğu birçok adaya gemi seferlerinin durdurulduğu, sadece kapalı büyük gemilerin denize açılmalarına izin verildiği bildirildi.