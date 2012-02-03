T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da aşırı soğuklar can aldı: 2 ölü GÜMÜLCİNE (A.A)

03 Şubat 2012 19:34

-Yunanistan'da aşırı soğuklar can aldı: 2 ölü GÜMÜLCİNE (A.A) - 03.02.2012 - Yunanistan'da aşırı soğuklar, 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Batı Trakya'da, İskeçe'ye bağlı Agnila (Alma) köyünde odun kesmek için ormana giden 33 yaşında bir kişi eksi 10 derecenin altındaki soğuk nedeniyle kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından baygın bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırılan Türk köylü kurtarılamadı. Midilli adasında da 74 yaşında bir kişinin evinde donmuş olarak bulunduğu bildirildi. Bu arada, Yunanistan genelinde geçen haftadan bu yana süren kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışlarının sürdüğü ülkenin kuzey bölgelerinde "Sibirya soğukları"nın yaşandığı belirtiliyor. Diğer yandan denizlerdeki güçlü fırtına nedeniyle anakara ile bazı adalar arasında gemi seferleri yapılamıyor. Ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde rüzgar nedeniyle aralarında Korfu ve Zakinthos'un da bulunduğu birçok adaya gemi seferlerinin durdurulduğu, sadece kapalı büyük gemilerin denize açılmalarına izin verildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24