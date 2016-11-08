Yunanistan'da anarşistler ABD Konsolosluğu'nu bastı

Yunanistan’ın Selanik kentinde kendilerini iktidar karşıtı anarşistler olarak adlandıran "Rubicom" grubu üyeleri Amerikan Başkonsolosluğu’nu bastı.

Alınan bilgiye göre, Selanik’te kent merkezindeki Çimiski Caddesi'nde ABD Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önüne gelen yaklaşık 15 kişi, güvenlik görevlilerini geçerek içeri girdi. Konsolosluk bürolarının bulunduğu binaya gerdikten sonra sloganlar eşliğinde Amerikan karşıtı pankart açarak bildiri fırlatan göstericiler, olay yerine gelen polisler tarafından dışarı çıkarıldı.

Obama'ya tepki

Polis, binaya giren göstericilerden 6’sının gözaltına alındığını açıkladı. Kendilerini iktidar karşıtı anarşistler olarak adlandıran "Rubicom" grubu üyesi olduğu belirtilen göstericilerin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Anarşist grup, kısa bir süre önce internet aracılığıyla yayımladığı mesajda, Obama’nın, Yunanistan ziyaretini protesto etmek için Atina’da 15 Kasım'da toplu bir gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.