Yunanistan'da Altın Şafak sempatizanı 'terör örgütü üyesi' sayıldı

Yunanistan’da hükümet üyeleri, parlamentoda 18 milletvekili bulunan ırkçı Neo-Nazi partisi Altın Şafak'a karşı savaş açtı. Önceki günlerde bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülen solcu hip-hop şarkıcısının dava dosyasını Terörle Mücadele Dairesi'nin göreceği açıklandı.

Davanın Terörle Mücadele Dairesi tarafından görülecek olması son seçimlerde büyük bir sıçrama yaparak 18 milletvekili ile meclise giren Neo-Nazi partiyi “terör örgütü” ilan edilmesine yol açabilir.

Salı günü Pire’de meydana gelen ırkçı cinayette, Altın Şafak üyesi Yorgo Rupakias (45), 20 arkadaşıyla birlikte pusu kurduğu solcu hip-hop şarkıcı Pavlo Fissas’ı (34) sokak ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. İfadesinde “Altın Şafak” üyesi olduğunu söyleyen Rupakias, dün çıkarıldığı mahkemede cinayetle suçlanırken, tanıklar polisi cinayete göz yummakla suçladı.

Yunan Hükümeti ise Altın Şafak’ı hukuki yoldan “yasadışı” hatta “terör örgütü” ilan ettirmek için düğmeye bastı. Bu çerçevede; Fissas’ın öldürülmesini “Cinayet Masası” dedektifleri değil, “Terörle Mücadele Dairesi” araştıracak. Partinin de “terör örgütü” olduğu kanıtlanmaya çalışılacak.