T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da Altın Şafak sempatizanı 'terör örgütü üyesi' sayıldı

Altın Şafak üyesinin işlediği cinayeti 'Cinayet Masası' dedektifleri değil, 'Terörle Mücadele Dairesi' araştıracak

22 Eylül 2013 13:29

Yunanistan’da hükümet üyeleri, parlamentoda 18 milletvekili bulunan ırkçı Neo-Nazi partisi Altın Şafak'a karşı savaş açtı. Önceki günlerde bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülen solcu hip-hop şarkıcısının dava dosyasını Terörle Mücadele Dairesi'nin göreceği açıklandı.

Davanın Terörle Mücadele Dairesi tarafından görülecek olması son seçimlerde büyük bir sıçrama yaparak 18 milletvekili ile meclise giren Neo-Nazi partiyi “terör örgütü” ilan edilmesine yol açabilir.

Salı günü Pire’de meydana gelen ırkçı cinayette, Altın Şafak üyesi Yorgo Rupakias (45), 20 arkadaşıyla birlikte pusu kurduğu solcu hip-hop şarkıcı Pavlo Fissas’ı (34) sokak ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. İfadesinde “Altın Şafak” üyesi olduğunu söyleyen Rupakias, dün çıkarıldığı mahkemede cinayetle suçlanırken, tanıklar polisi cinayete göz yummakla suçladı.

Yunan Hükümeti ise Altın Şafak’ı hukuki yoldan “yasadışı” hatta “terör örgütü” ilan ettirmek için düğmeye bastı. Bu çerçevede; Fissas’ın öldürülmesini “Cinayet Masası” dedektifleri değil, “Terörle Mücadele Dairesi” araştıracak. Partinin de “terör örgütü” olduğu kanıtlanmaya çalışılacak.

ETİKETLER

altın şafakterör örgütüterörle mücadele dairesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24