Yunanistan'da Altın Şafak partisinden 4 milletvekili mahkemeye çıkacak

Çeviri: Varsan Çekiç

Yunanistan'ın aşırı sağ partisi Altın Şafak'ın milletvekilleri Illias Panagiotaros, Ilias Kasidiaris, Yannis Lagos ve Nikos Michos, suç örgütüne mensup olmak, cinayet, saldırı ve kara para aklama suçlamalarıyla bugün mahkeme huzuruna çıkacak.

BBC'nin haberine göre, geçen haftasonu 4 milletvekili ile birlikte gözaltına alınan Altın Şafak lideri Nikolaos Michaloliakos ve yardımcısı Christos Pappas'ın da Çarşamba ya da Perşembe günü mahkemede yargılanması bekleniyor.

Ülkede ırkçılık karşıtı şarkılarıyla bilinen müzisyen Pavlos Fyssas'ın 18 Eylül'de bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çıkan olaylar üzerine 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bıçaklamadan gözaltına alınan George Roupakias, polise Altın Şafak destekçisi olduğunu söylemiş, ancak parti aralarında herhangi bir bağlantı olduğunu reddetmişti.

Altın Şafak milletvekili Kasidiaris, geçen yıl katıldığı televizyon programında Yunanistan Komunist Partisi'nin (KKE) iki kadın milletvekiline saldırmış ve ülkede tartışmalara neden olmuştu.

BBC'nin Atina'da bulunan muhabiri Mark Lowen, tanık ifadelerinin, partinin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler sunduğunu belirtti.

Lowen, ifadelerin sert hiyerarşik bir yapıdan bahsettiğini ve iddianamenin bu yapıyı "Führer prensipleri" olarak adlandırdığını aktararak, ifadelerde ayrıca saldırı timlerinin ve askeri tarzda eğitimlerin de yer aldığını vurguladı. BBC muhabiri ayrıca milletvekillerinin evlerinde yapılan aramalarda Nazi temalı eşyaların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

'Neo-Nazizm utancı'

BBC'nin haberine göre Yunanistan'da geçen hafta gerçekleşen Altın Şafak baskınıyla, 1974'den beri ilk defa ülkede bir parti lideri ve milletvekilleri gözaltına alındı.

Yunan medyasına göre de, Altın Şafak'la bağlantısı olduğu düşünülen bazı polis memurları, hedeflere bilgi sızdırmaları ihtimaline karşı operasyon öncesi açığa alındı.

Yunan polisi ayrıca, Agrinio kasabasında bulunan parti ofisine yaptığı baskında, partide koruma görevlisi olarak çalışan bir meslektaşını da gözaltına aldı.

Polis, parti lideri Michaloliakos'un evine yapılan baskında 3 tabanca, cephane ve nakit durumda binlerce euro bulduklarını açıkladı.

Yunanistan'da 2012 seçimlerinde oyların yüzde 7'sini alan Altın Şafak Cuma günü, 300 kişilik parlamentoda bulunan 18 milletvekilini geri çekmekle tehdit ederek, Başbakan Antonis Samaras'ın başında bulunduğu hükümet koalisyonunu seçime gitmekle karşı karşıya bırakmıştı.

ABD'ye yaptığı ziyarette konuşan Başbakan Samaras, "Neo-Nazizm utancının kökünü kazımak" için yemin etmişti.

BBC haberinde, Yunanistan'daki göçmenlere ve siyasi rakiplerine saldırılar düzenlemekle suçlanan Altın Şafak'ın, bir neo-Nazi hareketi olduğunu reddetse de, partinin ambleminin gamalı haçı andırdığını ve bazı üyelerinin Adolf Hitler'i övdüğünü yazdı.