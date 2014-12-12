Yunanistan'da açlık grevine giden siyasi tutuklu, elektronik kelepçeyle üniversiteye gidebilecek

Yunanistan’da cezaevinde bulunan, üniversiteye gidebilmek için bir ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren 22 yaşındaki Nikos Romanos için yasa değişikliğine gidildi. Romanos elektronik kelepçeyle hapishaneden çıkıp üniversitede almak istediği teknoloji derslerine katılımına olanak sağlayacak kararın ardından eylemine son verdi.

Soyguna karıştığı suçlamasıyla geçen yıl yaklaşık 16 yıl hapis cezasına çarptırılan anarşist cepheden Romanos’u “siyasi tutuklu” olarak değerlendirdikleri için serbest bırakılması ve eğitim hakkının verilmesi için kalabalıklar destek eylemi yapmıştı. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, cezaevine girmesinin ardından üniversite sınavlarını kazanan Romanos, eylül ayından beri derslere katılmak için izin talebinde bulunuyordu. Ancak buna olumlu yanıt alamayınca açlık grevine başlamıştı. Samaras yönetimi, Romanos’un artık sıvı almayı da bırakacağı yönündeki haberlerin ardından konuyu meclise taşıdı. Adalet Bakanı’nın önceki gün sunduğu ek madde önerisi mecliste kabul edildi. Kararla Romanos gibi mahkûmlar elektronik bileklik takarak ders yılının üçte ikisinde üniversiteye gidebilecek.