Yunanistan'da 70 gözaltı

T24-



Çıkan olaylarda büyük bölümü kendilerini ''iktidar karşıtı'' olarak adlandıran toplam 70 kişinin şu ana kadar gözaltına alındığı belirtiliyor.



Bu arada Marfin Bankası şubesi çalışanları, molotof kokteylleriyle saldırıyı düzenleyen 3 maskeli şahsın önce şubenin camlarını kırdıklarını ve içeriye iki bidon benzin koyduklarını söyledi.



Öte yandan halk, saldırıda hayatını kaybeden 32, 35 ve 36 yaşındaki çalışanlar için banka şubesine çiçekler bırakıp, mumlar yakıyor.



Başkentte hasar tespit çalışmaları sürerken, olaylarda ilk belirlemelere göre 41'i polis olmak üzere 50 kişi de yaralandı.



Yangın sırasında banka şubesinin 2. katından atlayan bir çalışanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Hastanelere özel araçlarla taşınan yaralıların sayısı ise henüz bilinmiyor.



Bugün ayrıca, Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İçşi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) katılımıyla bu akşam saat 18.00'da kent merkezinde bir gösteri düzenleneceği açıklandı.





YUNAN BASINI: 3'LÜ TRAJEDİ KANI DONDURDU

Son yılların en büyük protesto gösterisinin dün düzenlendiğine dikkati çeken Yunan basını, olaylarda 3 kişinin kör şiddete kurban gitmesinin "kanı dondurduğu" değerlendirmesinde bulundu.



Olayların zor bir dönemden geçmekte olan Yunanistan'ın özellikle yurtdışındaki imajı için ''kara leke'' teşkil ettiğini belirten basın yayın organları, ülkenin trajik olayda hayatını kaybedenler için yasa gömüldüğünü duyurdular.



Haberlerde, gösterilere yaklaşık 150 ila 200 bin kişinin katıldığı ve her yaştan göstericinin milletvekillerinin istifasını talep ederek, ''meclisten hapse'', ''hırsızlar'', ''çaldıklarınızı geri getirin'', ''çalmadık ödemeyeceğiz'', ''IMF dışarı'' ve ''mücadeleye devam'' şeklinde sloganlar attıklarının altı çizildi.

AA