Yunanistan'da 7 bin kişi sokağa döküldü

T24 - Yunanistan’daki ekonomik kriz nedeniyle Almanya ile yapılan görüşmeden maddi yardım sonucu çıkmadı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan’ın Alman hükümetinden maddi yardım talebinde bulunmadığını açıkladı. Yunanistan’ın kaderinin, Başbakan Yorgo Papandreu’nun Merkel ile yapacağı görüşmede belli olacağı konuşuluyor, Almanya’nın Yunanistan’ı iflastan kurtarma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyordu.



Dün Başkent Berlin’de Papandreu ile yapılan görüşmeden sonra başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Yunan hükümetinin bütçe açığını azaltma çabalarını büyük bir takdirle karşıladıklarını belirterek, “Yunanistan bizden maddi yardım talebinde bulunmadı” dedi.



Spekülasyonların önlenmesi için Yunanistan ile sıkı işbirliği yapacaklarını ifade eden Merkel, araştırmadan göç politikasına kadar Yunanistan’ın modernleşmesi için sıkı işbirliği yapılması kararı aldıklarını kaydetti.



Bazı Alman politikacıların Yunanistan’ın adalarını satmasını teklif etmesi konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine Merkel, bir başbakanın görüşlerini paylaşmadığı parti üyelerinin Yunanistan’da da olabileceğine işaret ederek, “Bence bunlar bizi sonuca ulaştıracak açıklamalar değil” yanıtını verdi.





‘Alman basını incitti’



Papandreu ise, “Geçmişte adalarımızın özgür kalmasını sağladık. Bu adalar bizim için çok önemli. Adalarımızı satmamız söz konusu değil. Ancak, bu adalarda ortak projeler ile işbirliği yapabiliriz” şeklinde konuştu.



Yunan adalarında güneş ve rüzgâr enerjisinden faydalanabilmek için AB ile ortak projeler yapılabileceğini belirten Papandreu, adaların turizme de açılabileceğini ifade etti. Papandreu, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve dostluğun çok iyi olduğunu, ancak Alman basınında çıkan bazı haberlerin Yunan halkını oldukça incittiğini söyledi.



Yunanistan’da Papandreu hükümetinin ekonomik kriz yüzünden aldığı 4.8 milyar avroluk yeni kemer sıkma tedbirleri iki günde vatandaşın cebinde etkisini göstermeye başlarken, ülke grev kaosu içine girdi. Dün başkent Atina’da hiçbir toplu ulaşım aracı çalışmayıp üst üste protesto gösterileri düzenlenince, ülke nüfusunun yarısının yaşadığı şehirde (5 milyon) trafik felce uğradı. Polisle çatışan göstericiler yaralandı.





Öğretmenler derse girmedi



Devlet daireleri ve hastanelerde çalışanlar saat 12.00’den itibaren mesai saatinin sonuna kadar iş paydosu yaptı. Binlerce ortaokul ve lise öğretmeni derslere girmedi. Hava kontrol kulelerinde çalışanların iş paydosu yüzünden pek çok iç sefer iptal edilirken, dış seferler de büyük gecikmelerle yapıldı. Devlet radyo-televizyonu ile Atina Haber Ajansı çalışanları 24 saat grev, özel sektördeki medya çalışanları ise iki saat iş paydosu yaptı. Ülkenin en büyük iki sendikası olan ADEDY ile GSEE 16 Mart’ta ilan ettikleri genel grevi 11 Mart’a çekmeyi kararlaştırdı.



Avrupa Birliği, kısıtlamaların özel sektör için de geçerli olacağı sinyallerini verdi. Yeni zamlar etkisini çabuk gösterdi. Benzinin litresi son zamla birlikte bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 arttı. Geçen yıl mart ayında 87 sente satılan benzinin litresi dün bazı benzincilerde 1.50 avroya kadar fırladı. Yunanistan birdenbire benzinin en pahalı olduğu üçüncü AB ülkesi konumuna geldi. Ortalama 3 avro olan sigara da 22 mart’tan itibaren 4.30 avroya satılacak.



KDV’nin yüzde 0.5-2 artırılması da önümüzdeki günlerden itibaren tüm tüketim mallarının ortalama yüzde 3-5 pahalı satılmasına yolaçacak.



Kemer sıkma tedbirlerine tepki çığ gibi büyürken, Yunan polisine protesto gösterilerinde soğukkanlı olması emri verildi. Polis, öfkeli göstericileri tahrik etmemek için cop ve gözyaşartıcı bombaları gizleyerek asayişi korumaya çalışacak. Emeklilerin gösterilerine ise sadece kadın polisler gönderildi.





Önlemler kabul edildi



Yeni kemer sıkma tedbirlerinin açıklanmasından bir gün sonra hem piyasaların nabzını ölçmek hem de Berlin’deki Merkel-Papandreu görüşmesinden olumlu bir netice çıkmaması halinde muhtemel dalgalanmalardan etkilenmemek amacıyla satışa çıkarılan 5 milyar avro değerindeki 10 yıllık devlet tahvillerine talebin 15 milyar avro’yu geçmesi Atina’da memnuniyet yaratırken, faizin yüzde 6.38 olması ‘tefeci faizi ile borçlandık’ şeklinde değerlendirildi. Bu arada dün 4.8 milyar avroluk üçüncü kemer sıkma paketi Meclis’te kabul edilerek yürürlüğe girdi.





Bild: Generallerin evde kalmış kızlarına maaş bağlamayız



Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, dün Başbakan Angela Merkel ile kriz yardımını görüşmek üzere ülkeyi ziyaret eden Yunanistan’ın sosyalist Başbakanı Yorgo Papandreu’ya zehir zemberek bir mektup yazdı.





Ağır suçlamalar var



Bild gazetesinin mektubunda Papandreu’ya ziyaret ettiği ülkenin insanların sabah erken kalkıp, tüm gün çalıştığı bir ülke olduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi:



“Bu ülkede insanlar hastanede yatarak tedavi olmak için binlerce avro rüşvet vermek zorunda kalmaz. Generallerin evde kalmış kızlarına emekli maaşı bağlamayız. Taksi şöförleri fiş verir ve çiftçilerimiz de olmayan zeytin ağaçları karşılığında milyarlarca avroluk Avrupa Birliği (AB) desteği almazlar.” Başbakan Papandreu ise Frankfurt Allgemeine gazetesinin kendisiyle yaptığı söyleşide bu yöndeki eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi:



“Alman vergi mükelleflerinden bizi kurtarmasını, emeklilik maaşlarımızı ve tatil paramızı ödmesini istemedik. Bunu iddia etmek doğru değil. Yunanlıların kanında, Almanların kanındaki Ulusal Sosyalizm’den (Nazi ideolojisi) daha fazla yolsuzluk yoktur. Bu tür tanımlamalar ve yaftalamalar kullanmak çok tehlikelidir” dedi.





Hedge fonlar yine hedef



Ocak ayının 28’inde dünyanın en büyük hedge fonlarının yöneticilerinin Atina’da bir akşam yemeğinde biraraya geldiklerinin ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Hem Avrupa’da, hem de Yunanistan’da politikacılar krizin sorumlusu olarak bu toplantıya katılanları gösteriyor.

Financial Times gazetesinin haberine göre Atina’nın Akropol manzaralı lüks oteli Grande Bretagne’de, çeşitli türev araçlar kullanarak Yunanistan’ın borcunu olduğundan küçük gösteren Amerikan bankası Goldman Sachs ev sahipliğinde varlık yönetimi şirketlerinin ve hedge fonların yöneticilerinden oluşan 10 kişilik bir grup akşam yemeğinde buluştu. Yemekte uluslararası spekülatörler olarak tanınan bu kişiler Yunan ekonomisinin geleceğini ve bundan nasıl para kazanacaklarını tartıştı.



Ardından gelişen olaylarda bu kişiler iyi para kazandı. Yemeğin ortaya çıkmasının ardından politikacılar krizin tetiğini hedge fon ve varlık yönetim şirketlerinin patronlarının çektiğini söylemeye başladı. Bu görüşün sahipleri bu kişilerin yaptığı spekülasyonların Yunanistan’ın borçlanma maliyetini yükselttiğini ve bu nedenle de borcu sigortalama maliyetinin de astronomik düzeye çıktığını öne sürüyor.





Poliçe toplamışlar



Ancak fon yöneticileri bu görüşte değil. Onlara göre Yunanistan’ın borçlanma ve sigorta maliyetlerinin yükselmesinin temel nedeni ekonomik verilerinin çok kötü olması. Hedge fon yöneticileri Yunanistan’ın ekonomik verilerindeki kötüleşmeyi kendi iddialarına göre 2008 yılında görmüşler. Bu tespitin ardından da ve Yunanistan’ın borcunu sigortalayan poliçelerden bol miktarda almaya başlamışlar.



Sonunda da piyasalarda poliçe kalmayınca fiyatlar yükselmeye başlamış. Yükseliş daha sonra Yunanistan’da kriz başlayınca borçlarını sigortalamak için poliçe peşine düyen bankalar nedeniyle hızlanmış ve sonunda da bugünkü duruma gelinmiş.





Almanya: Bir sent bile vermeye niyetimiz yok



Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle Almanya hükümetinin Yunanistan’a ‘bir sent bile’ mali yardım yapmaya niyetinin olmadığını söyledi.



Alman Bakan Brüderle, Avrupa Birliği (AB) devletlerinin kendi iç işlerinden sorumlu olduğunu ve Yunanistan hükümetinin mali istikrar önlemlerini etkili bir biçimde uygulamakla yükümlü olduğunu belirtti.





Resmi pula basılan solun sembolü de hastanelik oldu



Binlerce çalışanın Atina’da düzenlediği protesto gösterisinde olaylar çıktı. İkitdar partisi Pasok yanlısı olan Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yiannis Panagopulos konuşma yapmak isterken üzerine önce yoğurt kaseleri fırlatıldı ardından ‘satılmış’ sloganı atan en az 10 gösterici tarafından dövüldü.



Panagopulos gösterinin yapıldığı Sintagma meydanındaki Parlamento binasında kliniğe sevkedildi.



Yunan solunun sembol isimlerinden 84 yaşındaki Manoliz Glezos ise polisin sıktığı gözyaşartıcı spreyden nefes darlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı.





Polis tartakladı iddası



Dünya Savaşı’nda Alman işgali sona erdiğinde Nazi bayrağını Akropolis mabedinden indiren ve resminin olduğu pul bile basılan Glezos, bazı görgü tanıklarına göre polis tarafından tartaklandı. Ayrıca, bir grup gösterici de devlet matbaasını işgal etti. Eylemciler, parlamentoda dün (cuma) akşam oylanan yeni kemer sıkma tedbirleri ile ilgili yasanın resmi gazetede yayınlamasını engellemek için devlet matbaasını işgal ettiklerini açıkladı.