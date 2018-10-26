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Dünya

Yunanistan'da 6.9 büyüklüğünde deprem!

Depremin merkez üssünün Atina'nın 250 kilomotre batısı olduğu açıklandı

26 Ekim 2018 05:17

Yunanistan'da 6.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Zakinthos  Adası'nın 53 kilometre güneybatısı olan deprem, 10 kilometre derinlikte  kaydedildi.

Başkent Atina'da da hissedilen depremin, Malta ve  Arnavutluk'ta da  etkili olduğu belirtildi.
 
Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir  de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.
 
Yunan basını, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazı yerleşim  birimlerinde hasarlara neden olduğunu yazdı.
 
Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin İtalya ile Yunanistan arasındaki İyon  Denizi'nde TSİ 01.54'te yaşandığı aktarıldı.
 

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