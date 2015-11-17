Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem!

İstanbul ve Ege'deki 4.2'lik depremlerin ardından Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ilk ölçümde depremin büyüklüğü 6.7 olarak verdi. Yapılan ikinci ölçümde ise büyüklük 6.8, depremin merkezi ise yerin 5 kilometre altı olarak belirlendi.

Depremin Lefkada ve Korfu Adası'nda şiddetli şekilde hissedildiği bildirildi.

Devlet televizyonu, salı sabahı deprem sonrası liman kenti Patras'da binlerce kişinin sokaklara çıktığı ve binalardan kopan parçalar nedeniyle hafif hasar oluştuğunu bildirdi.