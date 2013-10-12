T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Skai radyosu, Girit'teki bazı ev ve dükkanların depremde hasar gördüğünü bildirdi

12 Ekim 2013 20:08

Yunanistan’ın Girit adasının Hanya şehrinde, bugün saat 16.12'de bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünün 6.4 olduğunu belirtti. Atina Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu.

Merkez üssü Girit’in batısındaki Hanya kentinin 70 kilometre açıkları olan deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Skai radyosuna konuşan Profesör Eftimiyos Lekkas, "Deprem, sismik hareketliliğiyle bilinen bir bölgede meydana geldi. Ama Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildi" dedi.

Skai radyosu, Girit'teki bazı ev ve dükkanların depremde hasar gördüğünü bildirdi.

Depremin merkez üssüne 275 kilometre uzaklıktaki Atina dahil Yunanistan güney kentlerinde ve Mısır'da bile hissedildiği, çevredeki küçük adalardan haber gelmediği belirtiliyor.

 

ETİKETLER

yunanistandeprem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24