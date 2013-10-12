Yunanistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Girit adasının Hanya şehrinde, bugün saat 16.12'de bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünün 6.4 olduğunu belirtti. Atina Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu.

Merkez üssü Girit’in batısındaki Hanya kentinin 70 kilometre açıkları olan deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Skai radyosuna konuşan Profesör Eftimiyos Lekkas, "Deprem, sismik hareketliliğiyle bilinen bir bölgede meydana geldi. Ama Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildi" dedi.

Skai radyosu, Girit'teki bazı ev ve dükkanların depremde hasar gördüğünü bildirdi.

Depremin merkez üssüne 275 kilometre uzaklıktaki Atina dahil Yunanistan güney kentlerinde ve Mısır'da bile hissedildiği, çevredeki küçük adalardan haber gelmediği belirtiliyor.