-YUNANİSTAN'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A) - 19.07.2011 - Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yunan medyası, sarsıntının İyon Denizi'nde kaydedildiğini duyurdu. Atina Yerbilimleri Enstitüsünden edinilen bilgilere göre, saat 10.13'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Patra kentinin 162 kilometre, Zakinthos Adası'nın ise 104 kilometre güneybatı açıkları olduğu belirtildi. Can ile mal kaybına yol açmayan sarsıntının derinliği ise 10 kilometre olarak saptandı.