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Dünya

Yunanistan'da 48 saatlik grev

Grev süresince otobüs, metro ve şehir içi demiryolları hizmet veremeyecek.

21 Mayıs 2016 16:00

Yunanistan'da bu sabah başlayan ve yarın da devam edecek 48 saatlik grev süresince otobüs, metro ve şehir içi demiryolları hizmet veremeyecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Yunanistan'da toplu ulaşım çalışanları, Mecliste vergi artışlarını da içeren torba yasa tasarısını protesto etmek amacıyla greve gitti. Bu sabahtan itibaren başlayan grev yarın da devam edecek.

İki günlük grev boyunca vatandaşlar, otobüslerin yanı sıra metro, şehir içi demiryolları ve tramvay hizmetlerinden faydalanamayacak. Ayrıca, yasa tasarısını protesto etmek üzere Kamu Çalışanları Federasyonunun (ADEDY) çağrısıyla yarın bir eylem düzenlenmesi bekleniyor.

Mecliste hareketli saatlerin yaşanmasına yol açan yasa tasarısı ise KDV ve diğer dolaylı vergilerde artışların yanında toplu ulaşım dahil özelleştirmeleri de içeriyor.

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