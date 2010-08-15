-YUNANİSTAN'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA(A.A) - 15.08.2010 - Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yunan medyası, Atina Yerbilimleri Enstitüsü açıklamasına göre, saat 15.11'de kaydedilen, can ile mal kaybına yol açmayan sarsıntının merkez üssünün, İyon Denizi'nde, başkent Atina'nın yaklaşık 250 kilometre güneybatısında yer alan Zakinthos Adası'nın güney açıkları olduğunu duyurdu. Öte yandan, Avrupa Yerbilimleri Enstitüsünün ise depremin derinliğini 15 kilometre olarak açıkladığı kaydedildi.