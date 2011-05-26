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Dünya

YUNANİSTAN'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A)

26 Mayıs 2011 20:59

-YUNANİSTAN'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A) - 26.05.2011 - Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan medyası, Atina Yerbilimleri Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, sarsıntının merkez üssünün Mora (Peloponissos) Yarımadasının kuzeybatısı olduğunu duyurdu.  Yarımadanın Amaliada kentinin 24 kilometre kuzeybatısında, saat 15.56'da kaydedilen depremin, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi. Sarsıntının derinliğinin 10 kilometre olarak tespit edildiği belirtildi. Aynı bölgede bu sabaha karşı saat 02.19'da 2,2, 02.27'de ise 4,9 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmişti. Sözkonusu sarsıntılar da can ve mal kaybına neden olmamıştı.

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