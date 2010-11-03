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Dünya

Yunanistan'da 4 büyükelçilik önünde bomba patladı

Yunanistan'da 2 saat içinde 4 büyükelçiliğin önüne bırakılan bomba patladı.

03 Kasım 2010 02:00

T24 - Yunanistan'da dün Meksika’nın Atina Büyükelçiliği’ne gönderilmek üzere bırakılan bir bombanın bir kargo firmasında patlamasının ardından bugün de İsviçre ve Rusya Büyükelçiliği binasının dışında iki ayrı bomba patladı. Bulgar Büyükelçiliği ve Parlamento binası önünde bulunan bombalar ise kontrollü olarak patlatıldı. İki saat içinde gerçekleşen olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yunanistan’da dün bir kargo firmasında Meksika’nın Atina Büyükelçiliği’ne gönderilmek üzere bırakılan bir paket infilak etti. Firma çalışanlarından birisi patlama nedeniyle hafif yaralandı. Bunun üzerine operasyon başlatan Yunan polisi, ellerinde iki patlayıcı paket bulunan Panayotis Argiros ve Gerasimos Çakalos adlı iki şüpheliyi tutukladı. Paketlerden birinin Cumhurbaşkanı Sarkozy adına Elysee Sarayı’na, diğerinin de Belçika’nın Atina Büyükelçiliği’ne gönderilmek üzere hazırlandığı belirlendi.

Atina'da hareketli saatler bugün de devam etti. İsviçre'nin Atina Büyükelçiliğinde bir bomba patladı. Büyükelçiliğin hemen önünde meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bulgar Büyükelçiliği ve Parlamento binası dışında bulunan iki ayrı bomba ise polis tarafından kontrollü olarak imha edildi. Parlamento binası önünde bulunan bombanın Şili Büyükelçiliğine gönderilmek üzere bir kuryeye verildiği, ancak kuryenin paketten şüphelendiği ve taşıdığı paketi parlamentonun önünde duran polislere teslim ettiği bildirildi.

Her iki elçilik binasının çevresinde geniş çapta güvenlik önlemleri alındı.

Yunan polisi olayların sol gruplarla bağlantısı olduğunu düşünüyor.

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