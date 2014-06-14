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Dünya

Yunanistan'da 35 milyon Euro'luk uyuşturucu operasyonu

Yunanistan'da ülke tarihinin gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu operasyonunda 1 tonun üzerinde eroin ele geçirilirken, 5'i Türk 11 kişi gözaltına alındı

14 Haziran 2014 22:47

Yunanistan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 tonun üzerinde eroin ele geçirildi.

Yunanistan'da piyasa fiyatı 35 milyon Euro'yu bulan uyuşturucu operasyonuyla ilgili 5'i Türk olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Komşuda ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu Yunan polis teşkilatı ile ABD'nin uyuşturucuyla mücadele birimi ortaklaşa düzenledi.

Yunan bir armatörün Atina yakınlarındaki villasına düzenlenen baskında bir tonun üzerinde eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 5'inin Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Kimlikleri henüz açıklanmayan Türk vatandaşlarının bir hafta önce Yunanistan'a gittikleri ifade edildi.

Eroinin Yunanistan'a İran ve Türkiye üzerinden sokulduğu ve mermer tozuyla karıştırıldıktan sonra paketler halinde Avrupa ülkelerine sevkedildiği bildiriliyor. 

 

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