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Dünya

Yunanistan'da "darbe" tartışmaları ATİNA (A.A)

27 Kasım 2011 17:02

-Yunanistan'da "darbe" tartışmaları ATİNA (A.A) - 27.11.2011 - Yunanistan'da, Kara Harp Okulu (Sholi Evelpidon) öğrencilerinin, 1973 yılında "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü kutlamaları sırasında "cunta marşı"nı söylemesi ülkede askeri darbe tartışmalarını gündeme getirdi. Atina'da yayımlanan haftalık To Vima gazetesi, Kara Harp Okulu'nda 17 Kasım öğrenci ayaklanmasıyla ilgili düzenlenen törenin ardından, bazı öğrencilerin cunta yanlısı konuşmalar yaparak marşlar söylediğini duyurdu. To Vima'nın haberine göre, törenin yapıldığı salonda, okul komutanı ve subayların ayrılmasının ardından kapıları kapatarak kürsüye çıkan öğrencilerin başkanı, "21 Nisan ihtilalinin saptırıldığını" iddia ederek, sinevizyon ekranındaki Teknik Üniversite'nin görüntüsünü kapattı. Daha sonra, yanına çağırdığı bir grup okul arkadaşlarıyla birlikte "cunta marşını" söyleyen öğrenci başkanının bu hareketi salonda bulunan çoğu öğrenci tarafından alkışlandı. To Vima, olayı öğrenmesinin ardından Savunma Bakanı Dimitris Avramopulos'ın, söz konusu öğrencinin okuldan atılması ve törende yaşananlarla ilgili yeminli soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirttiği haberinde, harp okulu öğrencilerinin bu hareketinin ordunun içinde hala "cunta kalıntıları" bulunduğu konusunda şüpheler yarattığı yorumunda bulundu.

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