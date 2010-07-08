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Dünya

Yunanistan'da 24 saatlik genel grev

Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları hükümetin ekonomik önlemlerini protesto etmek amacıyla greve gidiyor.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, bugün 24 saatlik genel greve gidiyor.


Bir ankete göre Yunanlıların yüzde 50'si yeni reformlara karşı.


Sendikalar, şehir içi otobüs, tramvay, metro gibi araçlarla toplu taşımacılığın duracağını ve havayolu trafiğinde de aksamalar yaşanabileceğini ifade ediyor.


BBC Atina muhabiri Malcolm Brabant'ın aktardığına göre grev kapsamında okullar, mahkemeler ve hastaneler de acil servisler dışında kapalı olacak.


Yunan işçiler, emeklilik ödemelerinde kesinti, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve işverenlerin çalışanların işine daha kolay son verebilmelerine imkan veren düzenlemeleri protesto ediyor.


Başkent Atina merkezinde de iki ayrı protesto düzenleneceği haberleri geliyor.


Sendikalar, parlamento önündeki gösteriye katılımın büyük olmasını bekliyor.

Oylama yarın


Dokuz gün içinde düzenlenen genel greve katılım fazla yüksek olmamıştı.


Brabant, genel grevin bir kez daha Yunanistan'ın en büyük gelir kaynaklarından olan turizme darbe vuracağı görüşünün hakim olduğunu aktarıyor.


Örneğin hava trafik kontrolörleri, gün ortasında dört saatliğine iş bırakarak fazla mesailere ücret ödenmemesini protesto edecek.


Yunan parlamentosunun yeni sosyal güvenlik yasa tasarısını yarın onaylaması bekleniyor.


Yakınlarda yapılan bir ankete göre Yunan vatandaşlarının yüzde 50'si emeklilik reformlarına karşı çıkıyor.


Parlamentodaki görüşmelerde bazı milletvekillerinin reformlara karşı oy kullanabileceği belirtiliyor.

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