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Dünya

Yunanistan'da 24 saatlik genel grev

Yunanistan'da çalışanlar 45. kez greve gitti

14 Aralık 2017 19:13

Yunanistan’da devlet dairelerinde ve özel sektörde çalışanların katıldığı 24 saatlik genel grev nedeniyle ülkede hayat durma noktasına geldi.

Yunanistan’ın 2010’daki referandumundan bu yana yapılan 45. genel greve, öğretmenler, gazeteciler, doktorlar, avukatlar, çiftçiler, devlet memurları ve işçiler dâhil binlerce Yunanlı katıldı. Hükümetin ekonomik politikasını ve üçüncü değerlendirme için kreditörleriyle kararlaştırdığı kanun tasarısını protesto etmek isteyen vatandaşlar büyük şehirlerin merkezlerinde protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlediler. 

Atina’da Komünist Parti’ye bağlı PAME saat 10.30’da Omonia Meydanı’nda, diğer partiler ve sendikalar ise saat 11.00’de Klauthmonos Meydanında gösteriler düzenledi. 

PAME daha sonra ABD Büyükelçiliği’ne protesto yürüyüşü yaptı. (DHA)

Diğer muhalefet partileri ve sendikalar da Parlamento’ya yürüyüş yaptı. 

Halkın gösterilere katılmasını kolaylaştırmak için otobüs ve tramvay saat 9.00-21.00 arası, metro ise saat 9.00-16.00 arası, seferlere devam etti.

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